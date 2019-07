Sébastien Lecornu veut connaitre les contraintes de gestion des atolls éloignés

Sébastien Lecornu ministre chargé des collectivités territoriales, s’est rendu dimanche, avec Édouard Fritch, sur l’atoll d’Anaa dans l’archipel des Tuamotu. L’occasion pour le ministre de se rendre compte des réalités de la vie de ces communautés insulaires et de mieux appréhender les défis et les contraintes de gestion et de développement auxquels les maires de ces atolls ont à faire face.

La journée a débuté par un accueil populaire fleuri à la mairie, par le maire Calixte Yip et sa population. En milieu de journée, Sébastien Lecornu, et Édouard Fritch se sont rendus à Putuahara.

Dans ce village dévasté et abandonné à la suite des cyclones de 1983, se trouvent la tombe du Régent Ari’ipaea, nommé par Pōmare II, et aussi la stèle d’un gendarme français tué en 1852, dans le cadre des conflits opposant les Pōmare et certains clans de Anaa. Le ministre s’est rendu sur la stèle et a rendu hommage à ce fonctionnaire mort en service.

En début de soirée, Sébastien Lecornu a longuement échangé avec les élus municipaux des communes d’Anaa et de Fakarava. Il a ainsi pu disposer d’éléments concrets et instructifs sur les réalités de la gestion de ces communes insulaires.

Avec communiqué