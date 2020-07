Sébastien Lecornu, « élu local enraciné », veut « tendre la main » aux élus locaux d’Outre-mer

Ce mardi 7 juillet, lors de la passation de pouvoir entre Annick Girardin et Sébastien Lecornu, le nouveau ministre des Outre-mer a dit son « attachement » aux territoires et veut « tendre tout de suite cette main républicaine à tous ces élus locaux » ultramarins.

« Je suis un élu local, un enraciné. Je sais ce que c’est l’enracinement, l’attachement à son territoire, à une culture, une histoire et je mesure dans le poids de ce lieu à quel point cette mémoire est présente », a déclaré le nouveau ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, lors de la passation de pouvoir ce mardi matin rue Oudinot.

« Je vais beaucoup attendre des élus locaux. Je suis un des vôtres, je comprends vos difficultés. L’État a besoin des Collectivités territoriales en Outre-mer comme les Collectivités territoriales ont besoin de l’État » a-t-il poursuivi, soulignant son souhait de « tendre tout de suite cette main républicaine à tous ces élus locaux issus du 1er et du 2nd tour des municipales pour faire République en Outre-mer ».

Retrouvez ici les discours d’Annick Girardin, nouvelle ministre de la #Mer et Sébastien Lecornu, nouveau ministre des #Outremer

➡️https://t.co/sC9I7Zg7AC — Outremers360 (@outremers360) July 7, 2020

Parmi ses priorités, le nouveau ministre a d’abord cité la crise sanitaire en Guyane et à Mayotte « où le virus circule toujours ». Il a ensuite insisté sur la « relance économique à bâtir (…) avec un État qui a été providentiel (…) et qui a su répondre présent pour accompagner les personnes les plus fragiles qui vivent dans ces différents territoires ». « La crise économique que nous vivons (…) peut nous conduire à réfléchir différemment et à travailler différemment. Faisons de cette crise une opportunité pour penser différemment le développement de nos territoires ».

Sébastien Lecornu a aussi cité « la promesse de transition écologique qui est pour chacun des territoires d’Outre-mer, sur une île, un archipel ou en Guyane dans lequel on défend les relations à la forêt, à la mer, à la préservation des ressources naturelles, à la biodiversité, à la gestion des déchets, à la gestion de l’énergie, à la gestion de l’eau ». « Faisons-en sorte que ces questions soient des questions d’opportunités économiques », a-t-il insisté.

Questions institutionnelles et trajectoire 5.0

Le nouveau ministre a aussi brièvement évoqué les « questions institutionnelles » en donnant l’exemple de la Nouvelle-Calédonie, qui va en octobre se prononcer une seconde fois lors d’un référendum d’autodétermination. Autres dossiers sur la table du nouveau ministre : la poursuite de la « Trajectoire Outre-mer 5.0 » mis en place par Annick Girardin en 2019 ou encore la continuité territoriale.

Le préfet de Guadeloupe Philippe Gustin sera le directeur de cabinet du nouveau ministre des Outre-mer. Philippe Gustin avait notamment été nommé en septembre 2017 délégué interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin après le passage d’Irma.

Sur sa légitimité au Ministère des Outre-mer, lui qui n’affiche pas d’origines ultramarines, Sébastien Lecornu se défend : « Ce n’est pas une affaire de carte d’identité, c’est une affaire de cœur, et du cœur j’en ai ». Le nouveau ministre des Outre-mer a enfin salué sa prédecesseur, « un visage incontestablement puissant de ce Ministère ».