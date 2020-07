La chambre de l’instruction maintient la saisie pénale du compte d’Oscar Temaru

Ce mardi matin, la chambre de l’instruction du palais de justice de Papeete a rejeté le recours d’Oscar Temaru contre la saisie pénale de 11,5 millions de Fcfp sur le compte en banque d’Oscar Temaru. Le seul recours restant pour le maire de Faa’a est le pourvoi en cassation.

Le 23 juin dernier, Oscar Temaru et son conseil Me Claude Girard avaient contesté la saisie de 11,5 millions de Fcfp sur le compte bancaire du maire de Faa’a, devant la chambre de l’instruction du palais de justice de Papeete. Cette saisie était intervenue dans le cadre de l’enquête préliminaire sur la prise en charge, par la commune de Faa’a, des frais de défense d’Oscar Temaru dans l’affaire Radio Tefana. Le conseil du leader indépendantiste avait estimé que la mesure était « injustifiée, vexatoire, prématurée et excessive ».

La décision était attendue pour ce mardi matin, et visiblement la chambre de l’instruction n’a pas tenu compte des moyens exposés par Me Girard, puisque le recours a été rejeté. « Une très grande déception » pour le conseil d’Oscar Temaru, qui s’attendait à « une mesure plus adaptée ».

Oscar Temaru peut maintenant se pourvoir en cassation. Une procédure qui s’annonce longue, et « sans issue » comme l’a résumé Me Girard par un laconique « l’argent de M. Temaru, on n’est pas prêt de le revoir »…