Election Miss et Mister Tatau lors de la convention en novembre

L’association Polynesia Tatau organise un bal le 9 août prochain dans les jardins de la mairie de Papeete. Les fonds récoltés serviront à financer le « Tattoo Convention Internationale Polynesia Tatau » de novembre prochain pendant lequel aura lieu l’élection de Miss et Mister Tatau.

L’association Polynesia Tatau organise le 9 août prochain un bal dans les jardins de la mairie de Papeete. Les tables sont d’ores et déjà en vente, il en reste encore quelques-unes et si vous voulez y participer il vous suffit juste de vous rendre à Manuia Tatau en face de l’église Saint Joseph à Faaa. La soirée sera animée par les 2B Brothers et les non dineurs sont acceptés à partir de 18 heures. Selon le trésorier de l’association Polynesia Tatau, Firmin Vanaa, beaucoup de surprises sont prévues ce soir-là.

L’association Polynesia Tatau reprend en main l’élection Miss et Mister Tatau

Les fonds récoltés lors de cette soirée serviront notamment au financement de la convention internationale qui aura lieu du 6 au 9 novembre prochain. Et l’association Polynesia Tatau a décidé de reprendre en main l’élection Miss et Mister Tatau. Ils représenteront le fenua en métropole puis à Dallas notamment pour les élections Miss and Mister Ink. Une présélection aura d’ailleurs lieu en octobre prochain, comme nous le confirme le trésorier de l’association Polynesia Tatau, Firmin Vanaa.

Le tatouage est « un partage »

Pour la convention, une dizaine de tatoueurs étrangers sont attendus assure Rémy Trébel membre de l’association Polynesia Tatau. Il considère que le tatouage est un « partage » puisque certains de nos tatoueurs participent eux aussi aux conventions organisées à l’étranger. L’occasion de partager ou de faire découvrir notre culture et notre savoir-faire. Rémy Trébel affirme que les personnes qui découvrent le tatouage polynésien, il y a un « mana » qui s’opère.

Les formations de la CCISM ne sont par reconnues en métropole

Pas toujours facile la vie de tatoueur … « il faut avoir beaucoup de patience, être un bon psychologue » affirme le trésorier de l’association Polynesia Tatau, Firmin Vanaa. Il explique que certaines personnes poussent la porte du shop de tatouage sans réellement avoir une idée de ce qu’ils veulent. Et c’est grâce à leurs confidences que se dessine petit à petit le tatouage, tout en leur expliquant la signification de chacun des motifs. Mais Firmin Vanaa affirme que stage d’hygiène est « primordial pour pouvoir exercer le métier ». L’association compte même dans un futur proche mettre en place des formations d’hygiène, avec des professionnels de métropole. Le trésorier de l’association Polynesia Tatau, Firmin Vanaa atteste que des formations sont organisées par la CCISM mais une formation non reconnue à l’étranger et notamment en métropole. Conséquence, lorsque les tatoueurs du Pays partent, ces derniers ne peuvent souvent pas pratiquer leur art.

Firmin Vanaa a rappelé qu’un des buts principaux de l’association Polynesia Tatau est de rassembler tous les tatoueurs du fenua. Il assure que « il ne faut pas se dire que tu fais partie de l’association donc tu es professionnels (…). Aujourd’hui on a beaucoup de jeunes qui tatouent chez eux car ils n’ont pas les moyens de se payer un salon et ce sont des professionnels ».