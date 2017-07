L’avenir de l’aéroport de Tahiti-Faa’a discuté à Paris

Quel avenir pour l’aéroport de Tahiti-Faa’a après l’annulation, par la cour administrative de Paris, de la concession donnée à la société ADT. Une « instance de réflexion stratégique » sur ces différents sujets devra être mise en place. Le président Edouard Fritch a demandé que soient prises en compte les préoccupations de la commune de Faa’a.

La gestion de l’Aéroport de Faaa était au coeur des discussions lundi à Paris entre la ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne, le président Edouard Fritch, et le sénateur Nuihau Laurey. Edouard Fritch a rappelé l’importance de cet aéroport pour le développement de la Polynésie et pour son tourisme. Il a insisté pour que les orientations stratégiques soient clarifiées, notamment en ce qui concerne les préoccupations de la commune de Faa’a. Edouard Fritch s’est aussi penché avec la ministre chargée des Transports sur le devenir des trois autres aéroports d’Etat de Raiatea, Bora-Bora et Rangiroa. Il a aussi été question, lors de cette rencontre, de l’aménagement d’un aéroport de dégagement. Une instance de réflexion stratégique sur ces différents sujets devra être mise en place, indique la présidence dans un communiqué.

Rappelons qu’en avril dernier, la cour administrative d’appel de Paris avait annulé, sur la demande de la commune de Faa’a, la concession de l’aérodrome de Tahiti-Faa’a par la société Aéroport de Tahiti (ADT), pour les trente prochaines années, pour irrégularité. La juridiction avait considéré que cette concession « n’avait été précédée d’aucune formalité de publicité, ni de mise en concurrence ». L’Etat, depuis cet arrêt, dispose d’un an pour lancer un nouvel appel à candidature.