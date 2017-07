Le duo Vaiteani veut faire danser les Français cet été

Pour l’été métropolitain, le duo polynésien Vaiteani a temporairement mis de côté le folk pour la pop. Luc et Vaiteani reprennent le tube de Laurent Voulzy, Belle-île-en-mer, Marie Galante. Une chanson qui permet aussi de patienter avant la sortie du premier album du couple.

« On considère Laurent Voulzy un peu comme notre parrain », raconte Luc, du groupe Vaiteani. Le couple a rencontré le célèbre chanteur français aux Francofolies de La Rochelle au début de leur aventure, en 2011. Six ans plus tard, ils reprennent son plus grand succès : Belle-île-en-mer, Marie Galante. Une « chanson pour l’été, une reprise gaie, rythmée », mais qui parle aussi de solitude et d’isolement. Pour Vaiteani, certaines paroles font écho à sa situation de Polynésienne exilée, comme le raconte Luc.

Le single est diffusé au fenua, en Nouvelle-Calédonie, mais aussi sur les ondes de radios locales en métropole, dans le bassin d’Arcachon, notamment. Il est disponible sur les plateformes digitales.

Un morceau taillé pour l’été avant une rentrée chargée pour le duo polynésien : « On va commencer une tournée en septembre, qui va coïncider avec la sortie de notre premier disque, et on va aussi sortir un nouveau clip prochainement », rapporte Luc. Le titre O vai figurera sur cet album de douze titres. Cinq chansons seront en tahitien et sept autres en anglais. Si le duo se concentre pour le moment sur sa carrière métropolitaine, il n’en oublie pas pour autant le fenua : Vaiteani et Luc viendront « vers fin octobre, début novembre, avec le disque dans les valises ».