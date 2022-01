Le Amuitahiraa désigne Pascale Haiti pour les législatives et annonce son soutien à Valérie Pécresse

Si le congrès de samedi a officialisé le nom et les objectifs du Amuitahiraa no te Nunaa Maohi, et désigné Pascale Haiti comme la candidate à la députation sur la 1ère circonscription, le parti au fei n’a pas encore trouvé de candidat sur la 3e circonscription. Concernant l’élection présidentielle, Gaston Flosse rentre au bercail et soutiendra Valérie Pécresse.

Environ 400 personnes avaient répondu à l’appel de Gaston Flosse samedi matin. Le congrès fondateur du Amuitahiraa no te Nunaa Maohi, attendu depuis deux ans, a consacré l’abandon du nom Tahoeraa Huiraatira, et validé son nouveau statut, qui fait de l’accession à la souveraineté l’objectif du parti. L’association avec la France, jugée nécessaire pour des raisons financières, est expliquée comme une « transition » vers une indépendance pleine et entière. Même Gaston Flosse se dit surpris de l’adhésion à cette nouvelle ligne, et conclu : « Je pense que nous avons fait le bon choix, et au bon moment. »

Les deux motions ont été votées « assis-debout » à la quasi unanimité des présents : il n’y a eu qu’une abstention.

Gaston Flosse reste évidemment président, Bruno Sandras est proclamé président délégué, là encore à l’unanimité, devançant Pascale Haïti elle aussi candidate. Jonas Tahuaitu est président d’honneur. Puis le bureau exécutif a été présenté : les vice-présidents sont, dans l’ordre, Jonathan Tarihaa (maire délégué de Vairao), Mike Chant Ah You (président de la fédération orange de Paea) et Christiane Kelley (présidente de la fédération de Moorea), Richard Deane, Sylviane Terooatea, Vaitea Le Gayic, Teura Tarahu, Paul Haiti et Tehere Tehevini.

Quant à Geffrey Salmon et Teura Iriti, leur absence ce samedi crevait les yeux. Doit-on s’attendre à une défection de la présidente du groupe à l’assemblée ? « Peut-être qu’elle attend que passent les élections (les municipales à Arue dimanche) parce qu’évidemment elle compte sur les voix du Tahoeraa », disait Gaston Flosse.

Pascale Haiti candidate aux législatives sur la 1ère circonscription

L’annonce sur les législatives était très attendue, car deux des candidats pressentis sont empêchés : Gaston Flosse par son inéligibilité confirmée le 12 janvier par la Cour de cassation, et Tauhiti Nena par son exclusion du parti la semaine dernière, suite à sa demande de se déporter sur la 1ère circonscription alors qu’il devait concourir sur la 3e.

C’est Pascale Haiti, la compagne de Gaston Flosse, qui a emporté la désignation pour la 1ère circonscription. Sa suppléante sera Lydia Nouveau. Une séquence assez humiliante pour l’ex Tavini Christiane Kelley, qui venait de faire une courte allocution à la tribune, contrairement à Pascale Haiti qui a laissé Bruno Sandras défendre sa candidature : « C’est logique et c’est normal, c’est légitime. Président va faire campagne à ses côtés, comme il le ferait pour lui-même ». Résultat : une dizaine de personnes seulement se sont levées pour Christiane Kelley.

La décision de se présenter a-t-elle été difficile ? « Oui et non », répond Pascale Haiti.

Sur la seconde circonscription, Jonathan Tarihaa, maire délégué de Vairao, reste le candidat du Amuitahiraa ; sa suppléante sera Juliette Tahuhuatama.

Mais sur la 3e circonscription, le Amuitahiraa n’a pas encore trouvé de candidat. Le congrès a donc donné pouvoir au président et au bureau exécutif du parti pour arrêter une candidature. Le père Abraham Meitai, qui menait les prières pour l’occasion, s’est entendu proposer la place par Gaston Flosse, qui a fait le parallèle avec l’abbé Pierre, seul homme d’église à avoir siégé à l’Assemblée nationale. « Ce n’est pas une boutade, » dit Gaston Flosse, qui affirme malgré tout que les candidats ne manquent pas mais qu’il veut prendre le temps de la réflexion.

En attendant, là non plus le suppléant ne change pas, c’est toujours Martial Teroroiria, le maire délégué de Patio.

Présidentielles : soutien à Valérie Pécresse

Gaston Flosse a annoncé que le Amuitahiraa soutiendra Valérie Pécresse (Les Républicains) dans l’élection présidentielle. « Elle n’est pas au courant mais (…) nous ne pouvons plus voter Marine Le Pen qui nous a joué un mauvais tour, dit le leader orange, et puis c’est ma famille politique également. »

Gaston Flosse sera « L’Invité de la rédaction » de Radio1 mardi 1er février, de 11h30 à midi ; à suivre sur notre antenne et sur notre page Facebook.