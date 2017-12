Le CA de la CPS tergiverse sur ses avantages

Vendredi, le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) a repoussé au mois de janvier les deux projets de délibération octroyant des avantages aux administrateurs : indemnité de présence et rétablissement du régime complémentaire d’assurance maladie. Le sujet « n’est pas encore mûr » reconnaît un administrateur.

Comme révélé la semaine dernière par Radio 1, le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance s’est réuni vendredi dernier pour examiner notamment deux projets de délibération au goût de cadeaux de Noël pour les administrateurs. La première délibération prévoyait d’instaurer des « indemnités de présence » pour les membres du CA dont les fonctions à la CPS « font obstacle » à leur activité professionnelle. Il s’agit en fait d’indemniser les administrateurs qui prennent des jours de congé pour assister au CA. La seconde, plus polémique, proposait le « rétablissement du régime complémentaire d’assurance maladie » pour les administrateurs.

Mais ces deux délibérations ont finalement été reportées au prochain conseil du mois de janvier. En effet, les membres du CA tergiversent encore sur ces deux points. Selon un administrateur « on n’est pas d’accord sur les modalités », pour un second « le sujet n’est pas encore mûr » et pour un troisième « vu la situation actuelle de la caisse, cela ne vaut pas du tout le coup ». Les partenaires sociaux, syndicats et patronat, ont d’ailleurs décidé de se rencontrer avant le prochain conseil d’administration de la CPS pour discuter du sujet et adopter une posture unique sur la question.