Le CESC dit non à l’aide pour acheminer les quotidiens dans les archipels

À la grande majorité des membres du CESC soit 40 voix, le projet de loi du Pays relatif à la prise en charge les dépenses d’acheminement des quotidiens édités et imprimés à Tahiti à destination des îles de Polynésie française, a reçu un avis défavorable.

Le CESC considère que pour lutter contre l’illetrisme, il faut développer les bibliothèques. L’institution estime aussi que « la radio reste le principal voire l’unique moyen d’information des archipels éloignés ». Et enfin le CESC estime que finalement cette subvention « équivaut, en fait, à une aide à l’exploitation et au fonctionnement d’une entreprise ».

« La diffusion de livres et le développement de bibliothèques (…) pour lutter contre l’illettrisme » CESC

Les membres du CESC se sont réunis jeudi matin en assemblée plénière pour étudier le projet de loi du Pays relatif à la prise en charge des dépenses d’acheminement des quotidiens à destination des archipels éloignés. Cette aide financière se monte à 18 millions Fcfp pour la Dépêche et Tahiti Infos par an. Le président du Pays explique dans son exposé des motifs qu’il souhaite permettre une plus grande diffusion de la presse écrite, en attendant leur « mutation » vers le numérique et surtout « encourager (…) la pratique de la lecture dans l’ensemble des archipels ».

Le CESC considère effectivement que la lutte contre l’illettrisme « dans l’ensemble des archipels (…) est indispensable ». Et qu’elle devrait « se traduire par la diffusion de livres et le développement de bibliothèques dans les îles tout en favorisant le déploiement du numérique en général ».

« La radio reste le principal voire l’unique moyen d’information des archipels éloignés » CESC

Les membres du CESC ne comprennent pas que le motif évoqué par le président du Pays Édouard Fritch ait été d’« encourager (…) la pratique de la lecture dans l’ensemble des archipels ». Ils considèrent au contraire que « la radio reste le principal voire l’unique moyen d’information des archipels éloignés et des îles les plus isolées ». De plus, les membres du CESC trouvent « paradoxal » qu’à l’ère du numérique on veuille encore octroyer des subventions pour « l’impression papier des quotidiens », notamment pour le côté environnemental.

Une aide pour « l’exploitation et le fonctionnement d’une entreprise » CESC

Le CESC invite « tous les opérateurs à utiliser au mieux l’outil informatique ». Il considère même qu’en l’absence d’une étude de marché, d’une méthode d’évaluation et de contrôle quant à ses effets, le dispositif ne semble pas totalement opérant et apparaît même disproportionné d’autant qu’il n’est pas limité dans le temps. Le CESC en déduit qu’il équivaut, en fait, à une aide à l’exploitation et au fonctionnement d’une entreprise ».