Le charter nautique, une activité à 3,5 milliards par an

Des licences de navigations charter vont être attribuées à de nouveaux navires dont le début d’activité est prévu pour la fin de l’année. Avec près de 3,5 milliards de Fcfp générés par le charter nautique par an, l’activité est en progression régulière depuis 15 ans.

La commission consultative de la navigation charter, présidée par la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, s’est réunie jeudi afin de dresser son bilan d’activité 2016 et d’attribuer des licences de navigation charter pour différents voiliers opérant au fenua.

Près de six opérateurs possèdent une licence de navigation dont deux sont internationales. La commission a remarqué que les propriétaires indépendants sont de plus en plus nombreux à exercer une activité de charter, qu’elle soit occasionnelle ou permanente. Elle a ainsi émis un avis favorable à l’attribution de licences de navigation charter pour de nouveaux navires qui entreront en activité d’ici la fin de l’année.

Chaque année cette activité génère près 3,5 milliards de Fcfp. A noter que les personnes ayant suivies des formations d’hôtesses marines proposées par le SEFI ou possédant des brevets de capitaine du Centre des métiers de la mer de Polynésie trouvent facilement des clients ou employeurs.