Le collège de Tubuai ferme pour une semaine après la découverte de 7 cas de covid

Le collège de Mataura à Tubuai ferme ce lundi à 14 heures pour une semaine, suite à la découverte de 7 cas de covid-19 parmi les internes.

Suite au dépistage de 7 cas positifs au Covid-19 chez les élèves internes du collège de Mataura à Tubuai et en application du protocole sanitaire, en concertation avec la Direction de la santé, le ministère de l’Education de la modernisation de l’administration, en charge du numérique, procède à la fermeture du collège de Mataura à Tubuai à compter du lundi 8 février, 14 heures, pour une durée de 7 jours.

Des mesures sanitaires sont immédiatement prises : les élèves internes positifs sont isolés en zone dédiée dans l’établissement scolaire. Les élèves internes négatifs restent à l’internat séparés des élèves positifs. Ils subiront un test de contrôle à 7 jours par PCR et un test antigénique s’il y a apparition de symptômes. Les élèves externes et demi-pensionnaires retournent dès à présent à leur domicile, avec consignes de surveillance données aux parents, et test antigénique s’il y a apparition de symptômes.

Une continuité pédagogique, assurée par les enseignants, est mise en place pour l’ensemble des élèves du collège.