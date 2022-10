Dans le cadre de l’élaboration du Plan climat 2022 – 2030, le Pays veut former un Comité citoyen d’une vingtaine de membres. Un comité qui sera indépendant, promet le Pays, et qui devra participer au suivi et à l’actualisation de la stratégie de la Polynésie pour combattre et s’adapter aux effets des changements climatiques.

Lire aussi : Changements climatiques : « notre futur dépend des révolutions qu’on est capable de mettre en place »

Après une première feuille de route votée en 2015, qui n’a pas apporté de changements à la mesure du défi climatique, le Pays prépare un nouveau « Plan climat de la Polynésie française » (PCPF), qui doit être décliné entre 2022 et 2030. Énergie, transport, consommation, alimentation… Ce grand chantier avait été présenté lors d’un séminaire de lancement, en juillet. Et les responsables du projet avaient été clairs : pour réussir à, enfin, réduire l’empreinte carbone du fenua – l’objectif fixé est une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 – et avancer dans l’adaptation du pays aux changements climatiques inévitables, il faut impliquer « tous les secteurs », mais aussi « toute la société ».

En plus de la démarche politique, la participation du milieu associatif et du monde de l’entreprise polynésien, les autorités ont donc voulu impliquer la société civile au travers d’un « Comité citoyen pour le climat ». Les 20 Polynésiens qui le composeront devront « apporter une vision citoyenne pour adapter au mieux le territoire face aux enjeux du changement climatique ». Et pourront donc participer au suivi et à l’actualisation de la stratégie du Pays de façon « indépendante » comme l’assure le Pays. « C’est aussi l’opportunité de vivre une expérience d’intelligence collective et de renforcer sa compréhension des défis climatiques auxquels doit faire face le fenua », précisent les responsables du chantier du PCPF.

Les citoyens membres de ce comité doivent être âgés de 16 ans ou plus et pouvoir se rendre disponible pour trois séances de trois heures entre la fin de l’année et la mi-2023. Pour se porter candidat, un questionnaire à remplir sur plan-climat-pf.org avant le 25 octobre. Un tirage au sort sera ensuite réalisé.