Le Conseil des jeux du Pacifique lève provisoirement la suspension du COPF

Le Conseil des jeux du Pacifique (PGC) a décidé vendredi en Australie de lever provisoirement la suspension de l’adhésion du Comité olympique de Polynésie française (COPF). Ce qui permet aux athlètes polynésiens de participer aux prochains Jeux du Pacifique en 2019 à condition « qu’un accord soit conclu entre toutes les parties pour la sélection de ses athlètes de rugby et de boxe ».

Vendredi en Australie, le Conseil des jeux du Pacifique a décidé de lever provisoirement la suspension de l’adhésion du COPF. Une suspension décidée en décembre dernier après un boycott des Mini Jeux du Vanuatu suite à la décision du PGC de ne pas accepter les fédérations non reconnues par leurs fédérations internationales. Cela concernait notamment les nouvelles fédérations de boxe et de rugby, au milieu d’un bras de fer entre le gouvernement et l’ancien président du COPF, Tauhiti Nena. Malgré des rencontres, et un nouveau bureau au COPF, la suspension avait été maintenue en avril. Puis en juin, notant « des progrès vers la réintégration », le PGC avait demandé des détails quand à la résolution des conflits entre fédérations.

Détails que le COPF a visiblement fourni puisque le PGC autorise les athlètes polynésiens à participer aux prochains Jeux du Pacifique en juillet 2018 à Apia aux Samoa. Cependant, cette levée provisoire se fait sous condition « qu’un accord soit conclu entre toutes les parties pour la sélection de ses athlètes de rugby et de boxe ». « Pour les Jeux du Pacifique 2019, le COPF a proposé de superviser la sélection des meilleurs athlètes des fédérations rivales dans ces deux sports – un processus soutenu par les fédérations océaniennes de rugby et de boxe » précise le PGC, « sous réserve des règlements de leurs sports respectifs confirmé tout au long du processus de sélection ».

Enfin, et cela peut donner de l’espoir au sport polynésien, « la mise en œuvre réussie de cet accord entraînera la levée complète de la suspension avant le début des Jeux du Pacifique 2019 ».