Le conservatoire artistique prépare sa rentrée

Le Conservatoire artistique de Polynésie française rouvre ses portes au public lundi pour préparer sa rentrée, prévue le 26 août. Cette année, l’établissement innove en offrant aux familles la possibilité de s’inscrire à certains cours en ligne, directement sur son site internet. Parmi les nouveautés annoncées par le CAPF : la reprise des cours de théâtre en reo Tahiti ainsi que de nouvelles propositions d’activités artistiques pour s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires.

Le conservatoire innove. À quelques jours de la rentrée scolaire, le Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) se prépare à accueillir ses élèves. L’établissement attend cette année 2 400 inscrits, un record, dont 1 300 élèves dans les arts traditionnels, avec 900 élèves en ‘ori tahiti.

Si la rentrée est prévue le 26 août, les inscriptions aux formations musicales, chœurs, éveil musical et arts visuels peuvent se faire sur place dès la semaine prochaine, mais « pour la première fois », il est possible a ceux qui sont déjà élèves du conservatoire de procéder à une « pré-inscription » aux cours désirés directement sur le site internet du Conservatoire. Vous recevrez ensuite une notification qui vous permettra, le 21 ou le 22 août lors des rencontres parents-professeurs, de finaliser l’inscription, sur place. Quant aux non inscrits, ils pourront effectuer les démarches le vendredi 23 août qui leur est spécifiquement réservé.

Plusieurs nouveautés seront également proposées, notamment des cours semi-collectifs pour les primo-débutants. Ces cours, couvrant toutes les disciplines classiques à l’exception de la batterie et du piano, permettront aux nouveaux élèves de découvrir les bases. Le théâtre en reo tahiti fera aussi son grand retour dans les salles du CAPF, qui travaille également sur de nouvelles propositions d’activités artistiques pour s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires.