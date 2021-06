Le corail au centre d’un concours local de photos sous-marines

L’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) lance un concours de photographie jusqu’au mois d’octobre. Le but : capturer une image présentant la faune ou la flore des récifs coralliens de Polynésie « sous un œil insolite ».

Toujours à la recherche de « projets fédérateurs visant à la préservation des récifs coralliens », l’IRCP, institut rattaché à l’École pratique des Hautes études et qui intervient aussi bien dans la recherche que dans les soutiens de projets citoyens, lance un concours de photographie sous-marine. Intitulé « Insolite Corail, sous l’œil des photographes » il vise à montrer la faune et la flore des écosystèmes coralliens « sous un œil insolite ». Le concours, organisé en partenariat avec l’écomusée Te Fare Natura (TFN) de Moorea et la CCISM, débutera le 3 juin et se terminera le 15 octobre 2021. À gagner : des weekends au Sofitel de Moorea, des plongées, des entrées au Fare Natura ou encore un recueil photographique. Les clichés lauréats seront en outre présentés dans deux expositions à Tahiti et Moorea en fin d’année et début 2022.

Tous les résidents polynésiens peuvent participer, et chacun peut soumettre jusqu’à trois photos « présentant la faune et/ou la flore des récifs coralliens de Polynésie française ». Comme le suggère le titre du concours, les points de vue ou les scènes sortant de l’ordinaire seront des plus appréciés. Les compositions ou les mises en scènes ne seront en revanche pas acceptées : « seules des images d’instants réels extraordinaires seront départagées ». Le tout suivant trois catégories : amateur, expert et espoir (-20 ans). Le jury sera composé de professionnels de la photographie et de la culture, dont Alexis Rosenfeld, photojournaliste et auteur d’un ouvrage de référence sur les coraux, ou Pete West, plongeur professionnel et directeur des studios Bioquest, qui est par exemple auteur de la photo ci-dessus.

Pour en savoir plus sur le règlement et les conditions de participation, rendez-vous sur le site de l’IRCP.

Avec communiqué