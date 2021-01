Le Covid-19 fait 7 victimes durant le weekend du Nouvel an

Sept nouveaux décès liés au Covid ont été recensés ces quatre derniers jours. L’épidémie, qui a ralenti mais n’est pas terminée, a tué 121 Polynésiens en moins de quatre mois.

Au total, 8 personnes contaminées par le virus sont décédées entre le 28 décembre et le 3 janvier. La Polynésie a déjà connu jusqu’à 12 décès hebdomadaires dans le cadre de l’épidémie. Mais si la mortalité fluctue, elle ne baisse pas de façon significative ces dernières semaines. Pas plus, d’ailleurs que le nombre de réanimations en filière covid qui, avec 20 patients présentant des risques de défaillances vitales ce lundi, reste à un niveau élevé.

Le nombre de cas confirmés par un test, en revanche, continue de baisser. 292 cas ont été découverts sur 7 jours contre 361 la semaine passée, 780 début décembre, et jusqu’à 2 500 au plus fort de l’épidémie, début novembre. Des chiffres qui sont toutefois à prendre avec précaution : du fait des vacances et des fêtes, certains ont pu choisir d’ignorer des symptômes ou repousser à plus tard un dépistage. Les soirées de Noël et du Nouvel an, qui ont donné lieu à des rassemblements familiaux ou amicaux, pourraient en outre faire repartir à la hausse ce rythme de contamination en baisse constante depuis le 5 novembre. Comme l’a précisé le haut-commissaire Dominique Sorain sur l’antenne de Radio1 mercredi, l’impact épidémiologique des fêtes de fin d’année sera déterminant pour décider de la levée ou de la reconduction des mesures de restrictions sanitaires avant le 14 janvier.