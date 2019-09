Le doublé Coupe-Championnat pour Vénus

Vénus s’est logiquement imposé 3-0 contre Tefana en finale de la Coupe Tahiti Nui samedi soir. Les hommes de Samuel Garcia font le doublé après avoir remporté le championnat la saison dernière. Ils se qualifient donc pour le 7ème tour de la Coupe de France qui se disputera le 16 novembre au stade Pater contre un club de métropole.

La saison de football se lançait ce samedi au stade Pater. Vénus champion de Ligue 1 Vini affrontait Tefana en finale de la Coupe Tahiti Nui. L’enjeu est double pour Vénus qui veut réussir le doublé coupe et championnat que personne n’a réalisé depuis près de 10 ans.

Le match débute sur un bon rythme et Vénus domine les débats. Dès la 5èmeminute, Tamatoa Tetauira lance les hostilités d’une superbe retournée acrobatique bien stoppée par Moana Pito le gardien de Tefana. Vénus accentue la pression et obtient un penalty 3 minutes plus tard après un bon travail de Tauhiti Keck côté droit. C’est le capitaine Teaonui Tehau surnommé « Filou » qui transforme d’un contre pied imparable.

Le match baisse en intensité à partir du premier but. Vénus gère les assauts de Tefana et procède par contres rapides. Tefana manque d’application dans les trente derniers mètres et ne parvient pas à revenir avant la mi-temps.

Dès le retour des vestiaires, « Filou » douche les espoirs de Tefana en doublant la mise sur un centre venu de la gauche. Tefana aurait pu se résigner mais ce deuxième but réveille les jaune et vert qui se ruent à l’attaque. Ils ne trouveront jamais la faille à cause d’une imprécision constante dans le dernier geste. C’est même Tamatoa Tetauira qui inscrit un 3ème but pour Vénus. Il profite d’une hésitation du défenseur après un arrêt de Moana Pito face à l’inévitable Filou.

Le score peut paraître sévère tant Tefana n’a pas démérité mais le champion a assumé son statut et remporte le trophée. Impliqué sur les 3 buts de son équipe, « Filou » ne peut qu’être satisfait de son équipe à la fin de la rencontre.

Du côté de l’entraîneur on savoure le travail bien fait. Samuel Garcia également en charge de la sélection de Tahiti est fier de ses joueurs et délivre un beau message d’humilité.

La saison de Ligue 1 Vini commencera le 27 septembre pour Vénus qui accueillera l’AS Olympic Mahina pour un derby local. Cette victoire en coupe offre au club phare de Mahina le privilège de disputer le 7ème tour de la Coupe de France contre un club de métropole qui fera le déplacement jusqu’au fenua le 16 novembre.