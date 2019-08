Le futur Aranui 6 obtient la défiscalisation locale

Le conseil des ministres du mercredi 31 juillet a approuvé la défiscalisation du prochain navire de la compagnie Aranui, pour un montant de 3,3 milliards de Fcfp.

Il est actuellement en construction en Chine, dans le même chantier naval qui a construit l’Aranui 5, auquel il ressemblera beaucoup, mêlant croisiéristes et fret. Sa livraison est prévue pour 2023. Selon Romina Wong, au vu du succès de l’Aranui 5, les croisières de l’Aranui 6 iront aux Îles Sous-le-Vent, aux Australes ainsi qu’à Rapa, et jusqu’à Pitcairn et aux îles Cook.

Le coût total de ce nouveau bateau serait d’environ 7 milliards de Fcfp. Comme pour l’Aranui 5, la défiscalisation nationale est également sollicitée.