L’OPH a des projets dans les îles

L’Office polynésien de l’habitat, « dans une démarche visant à inciter les populations natives des îles à s’y installer durablement et éviter des migrations vers Tahiti, » lance plusieurs lotissements à Nuku Hiva, à Makemo et à Hao.

Au conseil des ministres du mercredi 31 juillet, il a été question de projets immobiliers de l’OPH dans les îles. Au total, ce sont 52 lots qui seront viabilisés et proposés à la location-vente, pour y édifier des fare OPH via l’aide financière au logement.

À Nuku Hiva, le projet est de réaliser 17 parcelles viabilisés d’environ 700 m² chacune, sur une parcelle de 16 000 m2 affectée à l’OPH par le Pays. Cette parcelle domaniale d’une superficie totale de 53 791 m² est destinée à la location-vente et les bénéficiaires pourront ainsi prétendre à une aide financière au logement en habitat dispersé, en vue d’y édifier un fare OPH. Le permis de lotir a été déposé en février 2018 pour instruction auprès du service de l’urbanisme. Le coût des travaux sera financé par le Pays par une subvention de 155 millions de Fcfp, pour un prévisionnel de 15 mois de travaux.

À Makemo, ce sont 15 lots de 1 000 m² destinés à la location-vente et d’un espace de cohésion sociale partagé de 1 000 m², sur une emprise totale de 19 000 m² située à 8 km du village et à 1km de l’aérodrome, qui sont prévus. La première pierre de ce lotissement a été posée par Sébastien Lecornu et Édouard Fritch lors de leur passage lundi dernier. Coût des travaux, 33,3 millions de Fcfp, pour un prévisionnel de 15 mois de travaux.

Enfin à Hao, sur une parcelle domaniale située à 3 km du village et à 1 km de l’aérodrome, l’OPH va viabiliser 20 lots de 900 m2, avec un accès commun à la plage et 2 espaces verts de 3 000 m², sur une superficie totale de 26 492 m². Coût des travaux, 63,3 millions de Fcfp, pour un prévisionnel de 12 mois de travaux.

