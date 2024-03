Le futur procureur général est Frédéric Benet-Chambellan

Thomas Pison, procureur général près la cour d’appel de Papeete depuis 2017, quittera ses fonctions le 1er août prochain. Frédéric Benet-Chambellan, actuellement procureur général à Rennes, devrait être nommé après l’aval du Conseil national de la magistrature.

Le successeur du procureur général Thomas Pison devrait être son homologue de la cour d’appel de Rennes, Frédéric Benet-Chambellan, indique Polynésie La 1ère. Son nom apparaît à ce stade dans une « circulaire de transparence »de la Chancellerie qui prévoit la mobilité des magistrats. Il reste encore une étape avant sa nomination, celle de l’avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il doit ainsi remplacer Thomas Pison, dont les fonctions prennent fin le 1er août prochain, et qui parle de lui comme d’un homme « très urbain », ainsi que « travailleur et rigoureux ».

Ce père de quatre enfants est passé par Sciences Po Paris et l’École nationale de la magistrature, avant de démarrer sa carrière en tant substitut du procureur au tribunal de grande instance de Lyon en 1988. En 1995, il est nommé substitut placé auprès du procureur général de la cour d’appel de Lyon.

De 1996 à 2008 il est détaché dans le corps des sous-préfets, d’abord en Haute-Savoie puis dans l’Essonne. En 2002 il est nommé secrétaire général de la préfecture de Dordogne, puis de la préfecture de la Vienne en 2005.

Revenu dans la magistrature en mai 2008 comme directeur adjoint des services judiciaires et chef du service de l’organisation et du fonctionnement des juridictions, Frédéric Benet-Chambellan est nommé fin 2010 avocat général près la cour d’appel de Paris. À partir de 2012, il y dirige le service des politiques judiciaires. En 2015 il est nommé procureur général de la cour d’appel de Rouen en septembre 2015, puis en 2021, à Rennes. Au début de l’année 2024, il tirait le bilan de l’action du parquet général de Rennes, mettant en avant les priorités qui sont en fin de compte les mêmes qu’en Polynésie : lutte contre les violences conjugales, les violences sexuelles et sexistes, les trafics de stupéfiants, les atteintes pénales à l’environnement.