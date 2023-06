Le groupe Martin autorisé à racheter le Mareva Nui

L’autorité polynésienne de la concurrence a validé la reprise de la société du Transport maritime des Tuamotu de l’Ouest, par la Société de Navigation Polynésienne, qui exploite déjà le Hawaiki Nui, le Nuku Hau et depuis récemment le Hava’i. Après ses rachats dans la grande distribution, le groupe Martin, dont fait partie la Brasserie de Tahiti, continue donc de s’étendre dans le secteur du transport maritime.

La décision, tombée vendredi, était très attendue dans le secteur. La Société de Navigation Polynésienne, filiale de la société Emar et donc du groupe Martin est autorisée à racheter à Wiriamu Richmond l’ensemble des parts de la société de Transport maritime des Tuamotu de l’Ouest. TMTO exploite aujourd’hui un seul navire, le Mareva Nui, qui approvisionne, depuis Tahiti, les îles de Makatea, Mataiva, Tikehau, Rangiroa, Ahe, Manihi, Takaroa, Takapoto, Apataki, Arutua ou encore Makemo. Une ligne qui complète celle de la SNP, déjà propriétaire du Hawaiki Nui qui dessert les îles Sous-le-Vent, le Hava’i, entré en fonction tout récemment là encore vers les Raromatai, mais aussi le Nuku Hau, qui assure la liaison avec les Tuamotu du centre (Anaa, Hao, Takume, notamment) les Tuamotu de l’Est (Reao, Tureia, Tematangi…) et les Gambier.

En 2017, la même autorité de la concurrence avait soumis le rachat des sociétés d’exploitation des Taporo par la même SNP à des conditions draconiennes (dont la cession de deux navires) qui avaient, in fine, bloqué l’opération. Mais à l’époque, cet achat risquait de placer le groupe Martin, déjà très puissant dans la production et le commerce en situation de quasi monopole sur le transport vers les îles Sous-le-Vent et les Tuamotu l’Est. Cette fois, l’APC estime que cette opération n’éteint la concurrence sur aucune ligne, même si elle renforce les parts de marché globales de la SNP dans le fret interîles.

À noter que TMTO travaille depuis plusieurs années à un projet de renouvellement du Mareva Nui, qui atteint la limite d’âge des cargos interîles. Tutehau Martin, à la tête de la SNP a déjà annoncé, notamment dans les pages de Tahiti Infos, qu’il entendait poursuivre ce projet. Néanmoins, il se pourrait que l’armateur ait à déposer une nouvelle demande d’autorisation et de défiscalisation pour ce projet même si une licence d’exploitation avait déjà été accordé au vendeur pour un Mareva Nui II, courant 2021.

Le groupe Martin, toujours présidé par Jean-Pierre Fourcade, continue donc son effort d’investissement et de diversification dans l’économie du fenua. Outre le transport maritime, il est présent dans le secteur industriel (la Brasserie de Tahiti, Jus de fruits de Moorea, SDA, Manutea, Plastiserd, Tahiti Access, Polynésie Froid ou encore les imprimeries STP – Multipress), l’immobilier, l’hôtellerie (avec la SA Pearl Resorts of Tahiti, et ses quatre hôtels rachetés en 2017), et la distribution (Polynesian Lifestyle, la Cave de Tahiti, Tahiti Easy Drink, Morgan Vernex, Tallin PI, et depuis cette année, Hyper U Pirae et Happy Market Faa’a).



2023.05.10-2023-CC-01-SNP-Emar-VNC