Le haka de Paul Pogba dans le lagon du fenua

Le footballeur et nouveau champion du monde, Paul Pogba, est actuellement en vacances en Polynésie. Après une courte story sur son compte Instagram, lundi, le joueur de Manchester United a publié mercredi matin une vidéo le mettant en scène en train de réaliser un haka les pieds dans l’eau. Une vidéo visionnée plus de 400 000 fois sur son compte Instagram qui compte plus de 27 millions d’abonnés. Un autre footballeur de l’équipe de France, Antoine Griezmann, a d’ailleurs « liké » la vidéo.

Blending in 🕺🏾🏖 #islandholidays Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba) le 1 Août 2018 à 2 :03 PDT