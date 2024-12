Le Heiva Taravana de Pirae va défiler dans la zone de Aorai tini hau ce samedi

La 4e édition du Heiva Taravana i Pirae aura lieu ce samedi dans la zone de Aorai Tini Hau. Cet événement festif et gratuit, organisé par l’association Te ui hotu rau no pare nui, réunira les quartiers de la commune autour de chorégraphies inspirées du monde de Disney. En soirée, un feu d’artifice et un concert d’Angelo Neuffer clôtureront les festivités. Les automobilistes sont toutefois invités à anticiper d’importantes perturbations de circulation, l’avenue du Général de Gaulle étant fermée entre 16 h 30 et 21 heures.

La ville de Pirae organise cette année encore son Heiva Taravana. Cette manifestation populaire et gratuite se tiendra sur l’avenue du Général de Gaulle, à Aorai Tini Hau. Plusieurs centaines de participants issus des grands quartiers de la commune seront réunis pour un défilé sur le thème des créations de Disney. Les jeunes des quartiers de Taaone, Hamuta, Fautaua et Nahoata présenteront des chars décorés et des prestations de danse inspirées de classiques tels que Atlantide, Le Roi Lion, Vaiana, et Aladin. L’arrivée des délégations est prévue à 15 heures avec le lancement du défilé à 18 heures.

Au programme : flash mobs, prestations, animations, un feu d’artifice à 21 heures puis un concert gratuit du chanteur Angelo Neuffer sur l’esplanade du parc Aorai Tini Hau… bref une superbe soirée en perspective, mais qui va forcément entraîner des perturbations sur les voies de circulation : l’avenue Charles de Gaulle – entre le giratoire Tihoni Tefaatau et celui de Taaone – sera fermé à la circulation de 16 h 30 à 21 heures. Une signalisation de déviation sera bien sûr mise en place pour guider les automobilistes et les feux tricolores de l’avenue Ariipaea Pomare passeront en mode clignotant. Retrouvez plus d’informations sur cet événement directement sur les réseaux sociaux de la Ville de Pirae.