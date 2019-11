Le Hura Tapairu, tremplin vers le Heiva depuis 15 ans

Le deuxième rendez-vous des passionnés de ori tahiti, le Hura Tapairu, se déroulera cette année du 27 novembre au 7 décembre. Le concours de danse fête ses 15 ans d’existence, 15 ans à servir de tremplin pour des jeunes troupes avant le grand bain du Heiva.

38 formations pour 31 groupes, 4 groupes étrangers (2 du Mexique, 1 des Etats-Unis et 1 du Japon) et 8 soirées de concours. La 15e édition du Hura Tapairu sera « particulièrement chargée », comme le concède Vaiana Giraud, responsable de la production et de la communication au Te Fare Tauhiti Nui. En effet, le nombre d’inscrits maximum est de 40, preuve que 15 ans après sa création ce concours est toujours autant sollicité par les danseurs. Et pour cause, initialement le Hura Tapairu a été créé à l’intention des petites et jeunes troupes n’ayant pas les moyens financiers et humains de se produire lors du Heiva. « Depuis le début, j’ai présenté le projet comme étant complémentaire au Heiva et non pas en concurrence » explique le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, à l’initiative du concours. Pas de pas imposés, plusieurs catégories, et des formations plus resserrées permettent au chorégraphe, auteur et musicien de « s’aguerrir » avant le grand bain du Heiva. Et d’ailleurs la quasi-totalité des groupes sont passées par le Grand théâtre avant To’ata comme le souligne le ministre.

Du côté du jury aussi, on joue le renouvellement et la jeunesse en accueillant chaque année au moins deux membres nouveaux. Cette année il s’agit de Turia Temorere, chef du groupe Hiaai, et Teraurii Piritua, chef du groupe Ori i Tahiti. Et pour ce qui est de la base, ces jeunes membres peuvent s’appuyer sur Matani Kainuku, Vanina Ehu et Fabien Dinard. Le directeur du Conservatoire constate l’évolution constante du niveau des groupes : « On voit des choses extraordinaires, nous les membres du jury on ne se lasse jamais, c’est un événement formidable pour la jeunesse, une véritable fusion de créativité ».

Créativité aussi du côté du trophée, tout nouveau, réalisé par Pierre Motahi et qui viendra récompenser un groupe qui a remporté trois fois le Hura Tapairu.

Les gagnants auront aussi l’opportunité d’empocher un plus gros prix en numéraire, le cahier des prix étant passé de 3 130 000 Fcfp à 3 975 000 Fcfp.

Pratique :

La billetterie du Hura Tapairu ouvre mercredi 6 novembre à la Maison de la culture et en ligne au tarif de 1 500 Fcfp pour les soirées de concours et 2 500 Fcfp pour la soirée des finales.

Retrouvez le programme de ce 15e Hura Tapairu ici.