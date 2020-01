Pour le Nouvel an chinois, une Nuit de la lecture sur l’Asie

À l’occasion du Nouvel an chinois qui sera célébré le 25 janvier prochain, la Nuit de la lecture se met à l’heure asiatique, samedi de 16 heures à 20h30 à la Maison de la culture.

Apprendre à aimer lire et écouter des histoires, oui, mais des livres et des histoires autour de la Chine ou encore du Japon. C’est ce que proposent les associations Polynélivre, A4 et Wen Fa pour cette 3e édition de la Nuit de la lecture, cette année sur le thème de l’Asie. Les jardins et les espaces de Te Fare Tauhiti Nui seront le théâtre de nombreuses animations ouvertes à tous de 7 à 77 ans. Les plus petits pourront se laisser tenter par une chasse au trésor, une pyjama party, des ateliers de peintures naturelles, de la calligraphie chinoise ou encore de l’origami. Les plus grands trouveront certainement leur bonheur autour d’un atelier Zen et Gourmand, une initiation au Mah-Jong ou à la langue Hakka, une démonstration de cuisine chinoise, des siestes acoustiques, du live painting et des histoires contées.

La soirée est gratuite et ouverte à tous, il suffit simplement de s’inscrire aux ateliers dès 16 heures.