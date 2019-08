Le paquebot Paul Gauguin bientôt vendu à Ponant

Selon le site spécialisé Le Marin, le navire Paul Gauguin a été vendu à la compagnie Ponant. Le croisiériste marseillais, soutenu par la famille Pinault, prévoit de conserver le Paul Gauguin comme une entité séparée. À Tahiti, on indique que c’est un compromis de vente qui a été signé, la vente proprement dite devant intervenir courant septembre.

Paul Gauguin Cruises, jusqu’ici propriété du groupe Pacific Beachcomber de Richard Bailey, a été vendu au croisiériste Ponant, selon Le Marin. Plus nuancé, un proche du dossier indique que c’est un compromis de vente qui a été signé, la vente proprement dite devant intervenir dans le courant du mois de septembre. Le paquebot polynésien deviendrait ainsi, avec ses 154 mètres et sa capacité de 332 passagers et 217 membres d’équipage, le plus grand navire de l’armateur marseillais.

Le Paul Gauguin devrait rester au sein du groupe Ponant en tant que marque séparée. La société, basée près de Seattle aux États-Unis, est dirigée par Diane Moore. Le navire, construit par les Chantiers de l’Atlantique et mis en service fin 1997, bat pavillon bahaméen. Il était exploité depuis 2009 par le groupe de Richard Bailey, qui l’avait racheté à Radisson Seven Sea Cruises.

Le mariage semble faire sens, selon Le Marin, puisque Ponant est lui aussi spécialisé dans « des itinéraires et des ports loin de la croisière de masse, avec des services d’hôtel de luxe et une cuisine raffinée. » Ce matin, Richard Bailey, qui exploite plusieurs complexes hôteliers en Polynésie française, n’était pas joignable pour commenter cette information.