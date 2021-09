Le pass sanitaire en Polynésie pour début octobre ?

Quel bilan après deux mois de pass en métropole ? Si les deux responsables ont surtout insisté sur les défis de mis en œuvre du pass, il devrait aussi faire l’objet d’un important débat. En métropole, des manifestations hebdomadaires, qui mêlent défense des libertés publiques, critiques de la stratégie Covid et discours anti-vaccination, durent depuis maintenant huit semaines et se sont cristallisées autour de cette question du pass sanitaire étendu. La Polynésie n’a connu de telles discussions qu’à la marge, mais des questions peuvent aujourd’hui être soulevées. Du point de vue sanitaire d’une part. Le retour d’expérience métropolitain est mitigé avec une quatrième vague qui semble avoir été atténuée, mais plusieurs clusters ont été identifiés dans des établissements concernés par le pass. Certains ont pointé que la porte ouverte aux personnes non-testées mais vaccinées ne permettait pas de protéger complètement le public d’un site de la contamination. D’autres que la complexité de son application dans certains lieux, ou ses implications en terme de fréquentation, poussaient les responsables de site à assurer le moins de contrôles possibles. Dans le milieu médical, le dispositif a surtout été salué pour son impact sur les chiffres de la vaccination, qui ont connu un bond important lors de l’annonce de son extension en août. Mais pour certains, comme le président de la Fédération hospitalière de France Frédéric Valletoux, il s’agit d’un dispositif plus complexe, moins franc, et moins efficace qu’une obligation vaccinale généralisée. De nombreuses questions éthiques ont également été soulevées : la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) a par exemple interpellé le législateur sur le risque de « d’accoutumance et de banalisation de tels dispositifs attentatoires à la vie privée » et de « glissement, à l’avenir, et potentiellement pour d’autres considérations, vers une société où de tels contrôles seraient la norme et non l’exception ». Du strict point de vue juridique, néanmoins, le pass a été validé dans ses principaux mécanismes par le Conseil constitutionnel. Une décision du Conseil d’Etat est toutefois attendue sur son application dans certains centres commerciaux importants.