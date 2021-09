Malgré la crise, l’export des déchets recyclables continue

Malgré les perturbations du trafic maritime, le syndicat Fenua Ma a pu poursuivre l’exportation des déchets recyclables.

Alors que les importations par bateau sont perturbées depuis quelques mois au fenua, les exportations de déchets ont pu se poursuivre. Chaque année, 350 conteneurs de déchets recyclables compactés sont envoyés vers la Nouvelle-Zélande pour les métaux et l’Asie pour le reste : « les matières papier et carton sont envoyées en Inde, les plastiques eux sont expédiés vers la Malaisie et les canettes en aluminium sont envoyées en Corée du Sud » , indique Benoît Layrle , directeur du syndicat Fenua Ma. Les quelques « retards de quelques jours ou semaines » ont été compensés par une réorganisation et le service a été assuré en continu. Car l’un des principaux problèmes du transport maritime a été la pénurie de conteneurs, bloqués dans les ports internationaux. Mais en Polynésie, qui exporte peu, les conteneurs vides ne manquent pas et l’export des déchets n’a pas été perturbé.

Bien entendu, Fenua Ma subit les effets du confinement comme toutes les entreprises de Polynésie. Des arrêts maladie et des congés posés pour garder les enfants : cela n’empêche pas que le service est ininterrompu.