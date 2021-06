Le patrimoine historique du Heiva s’expose au musée

Visites guidées et ateliers Exposition « Tahiti ti’a mai, du Tiurai au Heiva » au Musée de Tahiti et des îles, jusqu’au 31 octobre, du mardi au dimanche, de 9 heures à 17 heures (600 Fcfp pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans). Les prochains visites guidées en français et reo Tahiti / audioguides en anglais : samedis 26 juin, les 10 et 24 juillet (1 200 francs par adulte et 600 francs pour les moins de 18 ans). Le programme des prochains ateliers au Musée (2500 francs par personne). Ateliers tressages nī’au (pour les adultes), 8 personnes maximum. Les 26 juin, 10 et 31 juillet. Atelier culturel proposé par΄Arioi pour les adultes et enfants, 15 personnes maximum, autour de la thématique de l’outillage et du tressage de nape. Les 17 et 24 juillet. Pour le détail des ateliers et visites guidées : www.billetterie.museetahiti.pf