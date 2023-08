Le Pays cherche ses représentants pour le Festpac de Hawaii

Reporté pendant le Covid, le 13e Festival des arts et de la culture du Pacifique aura lieu à Hawaii en juin prochain. Le Pays va lancer un « appel à projets » pour sélectionner l’association qui représentera la Polynésie sur place.

Le Festpac, c’est la « plus grande célébration culturelle autochtone d’Océanie ». C’est ce qu’a rappelé hier Éliane Tevahitua en conseil des ministres. La vice-présidente et ministre de la Culture a expliqué que ses services préparaient activement la participation de la Polynésie au prochain Festival des arts et de la culture du Pacifique. Une treizième édition d’autant plus attendue qu’elle n’avait pas pu se tenir en 2020 du fait de la crise sanitaire. Cette fois-ci c‘est la bonne : Oahu accueillera l’évènement du 6 au 16 juin 2024 et la Polynésie sera représentée. En 2016à Guam, la délégation avait été réduite pour des raisons de budget. Cette fois le gouvernement, qui rappelle que ce festival avait été lancé dans les années 70 pour « consolider, voire redécouvrir les arts et les connaissances traditionnels, au moment où les États océaniens essayaient de négocier leur identité dans l’ère postcoloniale », dit vouloir se préparer au mieux. Le Pays va lancer un appel à projet pour sélectionner une association qui le représentera à Hawaii. « L’association sera sélectionnée sur la base de critères objectifs qui mettent l’accent sur la représentativité des cinq archipels, la pluridisciplinarité du programme proposé et sur son expérience dans l’organisation de déplacements culturels et artistiques » précise le conseil des ministres. Le thème de cette édition : la protection du milieu marin – « Hoʻoulu Lāhui: Regenerating Oceania » en anglais et en hawaiien.