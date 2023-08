Tahiti, Moorea et les Raromatai à leur tour en vigilance forte houle

Après Rapa et les Australes ce jeudi, l’archipel de la Société devrait être touché vendredi par cet épisode de houle. Des déferlantes dépassant les six mètres sont attendues sur les côtes les plus exposées, et les autorités appellent à une extrême vigilance en mer et sur le littoral.

À l’origine de cet épisode, une « imposante dépression », située à plus de 3 000 km au sud du fenua. La « puissante houle de Sud-Ouest » qu’elle génère devrait « toucher une grande partie de la Polynésie française, dès aujourd’hui ». Les Australes, placées en vigilance orange dès hier après-midi, commencent tout juste à être touchées, avec « des creux de l’ordre de 6 mètres » attendus à Rapa ce jeudi après-midi et des vagues de plus de 5 mètres sur le reste de l’archipel dans la soirée.

Mais c’est désormais tout une partie des Tuamotu et les Gambier qui se préparent pour une mer très agitée la nuit prochaine, et se sont colorées sur la carte des vigilances. Quant aux îles du Vent et Iles Sous-le-Vent, elles ont été placées d’ores et déjà en vigilance jaune et passeront à l’orange ce jeudi à 15 heures. Le pic d’intensité est attendu en milieu de journée vendredi, avec « des creux moyens au large qui pourront atteindre 4 mètres » et « ponctuellement, des déferlantes de plus de 6 mètres en atteignant les récifs et côtes exposés des îles ».

Vigilance donc dans les lagons, sur les côtes et aux abords des passes exposés aux forts courants, ainsi que sur les littoraux qui peuvent connaître « une élévation du niveau de la mer et des submersions littorales » passagères. Météo France prévoit une amélioration progressive « à partir de vendredi pour les Australes, puis à partir de samedi pour les autres archipels ».

Les conseils de prudence :