Le Pays intéressé par un monorail à Tahiti

Un monorail sur l’île de Tahiti, c’est l’idée lancée par les dirigeants du groupe BYD actuellement en Polynésie. Une idée qui n’a pas laissé indifférent le ministre de l’Equipement et des transports terrestres, René Temeharo qui s’est dit intéressé pour mener une étude de faisabilité.

Après le bus 100% électrique, le monorail. Le vice-président du groupe automobile chinois, BYD, Liu Xueliang et le responsable Asie-Pacifique, Benjamin Zhao, accompagnés du représentant BYD local, Daniel Siu, ont rencontré jeudi le ministre de l’Equipement et des Transports terrestres, René Temeharo. Les hommes d’affaires ont notamment présenté le monorail ou skyrail au ministre. René Temeharo s’est dit intéressé pour mener une étude de faisabilité pour réaliser un monorail sur l’île de Tahiti.

Concrètement, le monorail est un transport en commun surélevé qui, comme son nom l’indique, se déplace sur un rail. D’aspect semblable à un métro aérien, il est moins bruyant et surtout son coût est 80% moins important et sa construction plus rapide. Le monorail s’adapte à des terrains accidentés et atteint une vitesse de 80 km/h. Il peut transporter 10 000 à 30 000 passagers en une heure.

Salvador de Bahia au Brésil a décidé en juin dernier d’investir dans un monorail BYD pour 2020. Pour avoir une idée de l’investissement nécessaire, le coût de l’opération est de 70 milliards de Fcfp pour 20 km de monorail.