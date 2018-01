Le Pays lance une campagne pour « manger local »

« Manger local », c’est le nom de la nouvelle campagne du gouvernement et de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire. Une campagne pour redorer l’image de l’agriculture polynésienne aux yeux des consommateurs en misant sur le bio, mais aussi pour sensibiliser à l’importance de manger des fruits de saisons, de connaître l’ensemble des fruits et légumes polynésiens et de savoir les planter !

Favoriser la consommation locale, connaître les produits locaux, valoriser et favoriser l’agriculture biologique et mettre en avant le travail des agriculteurs… Autant d’enjeux pour la nouvelle campagne « Manger local » de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire et le ministère des Ressources primaires. Les professionnels de l’agriculture se sont aperçus que les produits locaux n’étaient pas privilégiés par les consommateurs. Et pour y remédier, ils ont sorti le grand jeu. Spots en radio et en télé, campagne d’affichage, page Facebook et site Internet dédiés -mangerlocal.pf- où les consommateurs pourront retrouver l’ensemble des produits locaux, leur utilisation et les meilleures périodes pour les planter et les récolter.

La campagne décline cinq bénéfices au fait de manger local : la qualité, la provenance, le goût, la variété et le développement durable. Autant de points que les consommateurs doivent prendre en compte, selon le ministre des Ressources primaires, Tearii Alpha.

Mais alors pourquoi les produits locaux sont délaissés au profit des produits importés ? A cause d’un manque de connaissance de la réalité de la production agricole locale, répond la présidente de la chambre, Yvette Temauri. Et particulièrement de l’offre de produits issues de l’agriculture biologique, qui compte déjà 273 agriculteurs certifiés par le Pays. Avec « Manger local », les consommateurs pourront se rendre chez les agriculteurs lors des visites du Fa’ati Fa’apu. Une façon de rétablir le lien de confiance.

La campagne a aussi pour objectif de « faire réagir les producteurs pour produire de la qualité par rapport à l’importation », explique Tearii Alpha. Et par « qualité » le ministre entend l’agriculture bio. Une pratique que le Pays met en avant avec la mise en place d’aides privilégiées et « une réflexion sur la fiscalité des produits chimiques ».

Enfin, l’objectif est de donner une meilleure visibilité aux produits locaux biologiques chez les distributeurs. « Pour l’instant, 80% de la vente de l’agriculture bio se fait en direct avec le consommateur », explique le responsable de la Direction de l’agriculture, Philippe Couraud. La direction et la chambre travaillent donc actuellement sur une charte entre producteur et distributeur pour valoriser la production locale, comme l’explique Yvette Temauri.

Notons que la marque « Manger local » a été déposée à l’INPI et le Pays souhaite prochainement l’utiliser comme un label de qualité.