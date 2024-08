Le Pays remercie ses volontaires des JO

La présidence a accueilli ce vendredi une cérémonie de « remise de médailles » aux volontaires qui ont œuvré pour le Pays pendant la durée des épreuves de surf olympiques. 90 bénévoles qui, en plus des remerciements de Moetai Brotherson, Nahema Temarii ou la responsable du site olympique polynésien Barbara Martins-Nio, ont reçu des félicitations d’un invité surprise : Kauli Vaast, tout juste rentré de Paris.

Pas des médailles olympiques, mais presque. 90 jeunes et moins jeunes qui s’étaient portés volontaire auprès du Pays pour aider à l’organisation de l’épreuve de surf des JO et des animations qui y étaient associés, ont été récompensés ce vendredi. Des bénévoles qui ne faisaient pas partie des 265 volontaires du Cojo, mais qui ont notamment été déployés sur les fan zones, dans les dispositifs d’accueil et d’orientation des invités et spectateurs en dehors de la zone olympique du PK0 ou encore sur le relais de la flamme du 13 juin. « Le travail acharné et l’engagement de ces volontaires bénévoles ont été essentiels pour faire de cet événement un grand succès, écrit la présidence. Chaque heure consacrée, chaque sourire partagé et chaque tâche accomplie ont contribué à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante pour tous les participants et spectateurs. Ils ont été les véritables ambassadeurs de notre île et de notre esprit d’hospitalité ». En plus d’un repas animé, de leur médaille et de beaucoup de photos souvenirs, ils ont reçu un diplôme de reconnaissance décerné par le pays (PSC1/BAFA). Moetai Brotherson a aussi souhaité remercier les associations de défense de l’environnement grâce à qui « nous avons pu revoir le format des différentes infrastructures, et dû faire plus attention à l’environnement », les élus de Tarahoi « pour avoir accordé un dépassement budgétaire ». Invité surprise de la cérémonie : le champion olympique Kauli Vaast, tout juste rentré de son épopée parisienne, et qui a pris le temps de venir, lui aussi, remercier les volontaires.