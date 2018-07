Le Pays retire son agrément à la fédération de rugby de Tauziet

Privée de délégation de service public depuis 2016, la fédération tahitienne de rugby du proche de Tauhiti Nena, Charles Tauziet, vient également de perdre son agrément du Pays.

La mêlée continue dans le conflit qui oppose le Pays aux fédérations sportives de boxe et de rugby de Tauhiti Nena et Charles Tauziet. Le journal officiel de vendredi dernier révèle que le Pays a retiré cette fois-ci son « agrément » à la fédération tahitienne de rugby de Charles Tauziet, dénommée désormais Tahiti Rugby Union, après l’avoir privé de sa délégation de service public en 2016 au bénéfice de la fédération polynésienne de rugby. L’arrêté explique les raison de cette décision : la fédération tahitienne de rugby a organisé des sélections territoriales en vue de sa participation à l’Oceania Cup et à l’Oceania Rugby Seven en 2017, alors qu’elle n’en avait plus l’autorisation. Sans justification de la part de l’association, le Pays a donc retiré son agrément à l’association, qui ne peut donc désormais plus prétendre au concours financier du Pays.

Rappelons que les situations des fédérations de boxe et de rugby de Tauhiti Nena et Charles Tauziet sont au coeur de deux bras de fer. D’une part en Polynésie celui du vote des nouveaux statuts du comité olympique, d’autre part à l’international celui de la suspension de la Polynésie française du Conseil des Jeux du Pacifique.