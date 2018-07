Vingt millions pour les associations polynésiennes

La Polynésie est désormais éligible au « fonds pour le développement de la vie associative », institué en 2011 en métropole. Les associations polynésiennes ont jusqu’au 30 août prochain pour répondre à l’appel à projet et bénéficier d’une partie de l’enveloppe de 20 millions de Fcfp prévue.

Dans un communiqué, le haut-commissaire a annoncé ce week-end qu’à la suite d’un décret pris le 8 juin dernier, le fonds pour le développement de la vie la Polynésie française était désormais étendu à la Polynésie française. « C’était un dispositif espéré dans les conclusions des Assises des Outre-mer », précise le communiqué. Le dispositif attribut des concours financiers destinés « aux actions de formation des bénévoles, élus et dirigeants associatifs » et « au financement global de l’activité d’une association ou à la mise en oeuvre de projets innovants et structurants ».

Toutes les associations loi de 1901 qui interviennent dans les champs de la culture, de la santé, du sport, du social, de l’éducation populaire, de la jeunesse et qui ont leur siège social en Polynésie française sont concernées. Le nouveau dispositif, doté d’une enveloppe budgétaire de 20 millions de Fcfp en 2018, fait l’objet d’un appel à projet auquel les associations sont invitées à répondre avant le 30 août 2018. Une commission territoriale, composé des services de l’État et de la Polynésie française chargés de la vie associative, des mouvements associatifs, des communes, et du fond paritaire de gestion, sera consultée annuellement par le haut-commissariat de la République avant l’octroi des concours financiers.

L’appel à projets, les formulaires de demandes et l’ensemble des dispositions relatives à cette aide sont en ligne sur le site Internet du haut-commissariat.