Le premier président de la cour d’appel, Thierry Polle, prend ses fonctions

Le successeur de Régis Vouaux-Massel à la tête de la cour d’appel de Papeete, Thierry Polle, a été installé ce vendredi en audience solennelle.

Thierry Polle a connu la Polynésie en 1981, lorsqu’il y a effectué son service militaire sur un aviso escorteur de la Marine. Aujourd’hui âgé de 62 ans, il est magistrat depuis 1983. L’essentiel de sa carrière s’est déroulé dans le Nord – Valenciennes, Lille, Cambrai, Arras. Depuis 2015, il était président du tribunal judiciaire de Lyon.

Cet aquarelliste, qui dit avoir toujours gardé dans l’idée de revenir au fenua, cite Henri Matisse, qui dans une lettre à son épouse s’émerveillait de ce qu’il voyait et vivait en Polynésie, mais doutait de pouvoir y travailler tant le cadre le distrayait. Ce ne sera pas son cas, a assuré Thierry Polle dans son discours : « Je mesure l’honneur qui m’est fait et la responsabilité qui m’incombe. »

Comme tout premier président de cour d’appel, une grande partie de son temps sera consacrée aux tâches administratives. Il suivra notamment le dossier de la construction de la cité judiciaire, qui regroupera les locaux actuellement dispersés sur trois sites et qui doit être construite pour 2025. Parmi ses autres préoccupations, « la poursuite de l’adaptation du code de procédure civile », « la justice des mineurs, qui n’a pas les mêmes moyens, notamment pour les investigations éducatives » ici qu’en métropole, l’accès au droit des populations des îles éloignées, et bien sûr la problématique des terres.

« J’ai rendu hommage à mon prédécesseur, de façon sincère parce que je trouve que dans ces dernières années la justice polynésienne a beaucoup progressé, sur beaucoup de points elle avait du retard. Je me suis rendu compte que le problème des terres était un point très sensible et important pour les Polynésiens, et on a apporté une réponse avec le tribunal foncier et il faudra continuer à l’améliorer. »

Thierry Polle a été agréablement surpris de voir que la crise sanitaire n’a pas mis un coup d’arrêt aux travaux de la cour d’appel de Papeete, dont le fonctionnement va permettre une reprise d’activité très rapide.

La cour d’appel doit traiter plusieurs dossiers très attendus, notamment celui de l’affaire Radio Tefana. Thierry Polle, qui « respecte l’indépendance des magistrats », ne commente pas : « En aucun cas je ne m’immiscerai dans l’activité juridictionnelle, sauf les affaires que je traiterai personnellement, parce que je reste un juge. »