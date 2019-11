Le premier titre inédit de l’album de Vaimalama

Vaimalama Chaves n’en fini plus de faire durer le suspense autour de la sortie de son premier album, prévue pour le mois de décembre. Après une première reprise et un premier clip « Jardin d’hiver », Miss France 2019 vient de partager un titre inédit, « Ton nom déjà ».

Semaine après semaine, Vaimalama Chaves fait monter la pression autour de son tout premier album, « Good Vaïbes » dont la sortie est attendue le 6 décembre prochain, et les précommandes sont déjà possibles sur Amazone, la Fnac, Cultura, Leclerc et iTunes. Après avoir partagé avec ses fans une première reprise et un premier clip, « Jardin d’Hiver », Miss France et Miss Tahiti a dévoilé un second titre de l’album. Un inédit cette fois « Ton nom déjà » qui évoque les lendemains de soirée au doux son du ukulele.

Des titres que vous pouvez déjà entendre sur les ondes de Radio 1 et TiareFm.

Et à télécharger ici : https://vaimalama.lnk.to/Tonomdeja?fbclid=IwAR0UhBkBimxMVKlMK1mfEGl-714AY5ssfoiarsAuB1xXmuaJS_p26LQDuxI

Et là : https://vaimalama.lnk.to/JardindHiver?fbclid=IwAR02jkEVoXqFn2rtpeYLNc6LWIOTSW7vVGFMqfKPfDG_JZu3L3h7RpemWwc