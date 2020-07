Suite à l’annulation du Heiva et du Heiva rima’i, le service de l’Artisanat et la Maison de la culture organisent la première édition du « Village du Tiurai » qui mettra en lumière les artisans et initiera le public aux savoir-faire traditionnels, aux même dates que le 26e Heiva des écoles. Tous les programmes détaillés à retrouver en bas de l’article.

Pour cette première édition, 32 artisans se relaieront dans le village pour mettre en lumière toute la richesse de leurs savoir-faire. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir des créations uniques autour de 5 univers de l’artisanat traditionnel répartis autour du Paepae a Hiro : la bijouterie traditionnelle, le tīfaifai et la couture, la sculpture et la gravure, la vannerie et – période oblige – les costumes de danse et accessoires.

Des ateliers d’initiation à l’artisanat traditionnel

Le Village du Tiurai permettra également aux visiteurs de s’essayer aux gestes de la création artisanale sur ces mêmes thématiques au travers de 5 ateliers participatifs chaque jour, du 8 au 11 puis du 15 au 18 juillet.

Les participants seront invités à s’inscrire en ligne, au plus tard la veille de l’atelier, via la page Facebook de l’événement « Village du Tiurai », ou sur place le jour même sous réserve de places disponibles.

Le tarif de l’atelier sculpture est fixé à 1000 Fcfp pour une durée de 2 heures et celui des autres ateliers est fixé à 500 Fcfp pour une durée d’une heure, avec un nombre de places limitées à 10 personnes par atelier. A l’issue de chaque atelier créatif, les participants repartiront avec leur création.

De nombreuses festivités

Toujours dans une optique de partage, chaque jour dès l’ouverture, des démonstrations et tableaux vivants seront programmés tout au long de la journée sur le Paepae a Hiro. Chaque univers de l’artisanat traditionnel sera représenté par des artisans, qui à tour de rôle, dévoileront leurs techniques au public en travaillant une pièce de leur choix.

Dans l’esprit du Heiva, les vendredis après-midi et les samedis seront particulièrement festifs et animés. En effet, outre l’inititation à l’artisanat traditionnel, le public pourra, chaque vendredi à 15h15, s’essayer à la danse traditionnelle ‘Ori Tahiti lors des ateliers gratuits ouverts à tous, organisés sur le Paepae a Hiro.

Ambiance musicale assurée chaque samedi à partir de 13h, avec le groupe « Aparima Rau » qui animera une bringue 100% locale sur le Paepae a Hiro.

Le samedi 11 juillet, à 15h30, un tamure marathon (au tarif de 1000 Fcfp) sera organisé sur le Paepae a Hiro. Il sera animé par Tumata Vairaaroa, danseuse professionnelle de ‘Ori Tahiti depuis plus de dix ans. Les participants et visiteurs pourront apprécier le rythme des percussions traditionnelles qui animera le village.

Le samedi 18 juillet à 16 heures, un défilé de mode organisé par Freddy Mou, artisan et créateur de la marque « Fenua by Freddy » viendra clôturer le Village du Tiurai. Cette dernière collection sera rehaussée de créations des artisans du village.

Avec communiqué.

Programme Ateliers Semaine 1

Programme Ateliers Semaine 2 by Caroline Perdrix on Scribd