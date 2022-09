Le site internet de l’artisanat fait peau neuve

Le site internet destiné tant aux artisans qu’à ceux qui les admirent, artisanat.pf, se modernise.

Initiée en début d’année à l’occasion de la création d’un nouveau logo et d’une nouvelle identité graphique, la refonte du site du service de l’artisanat traditionnel est achevée.

Le nouveau site fait la part belle à l’image, et donne un accès direct aux espaces « artisans », « visiteurs », « actualités » et « agenda ».

L’espace « artisans » est dédié aux démarches et aux aides disponibles pour le secteur. On y trouve des explications, les textes réglementaires, les dossiers en téléchargement et/ou les démarches qu’il est possible de faire en ligne comme les demandes de carte d’artisan ou de maître-artisan dont les nominations ont débuté. Les prochaines nominations auront lieu à la fin de l’année, lors de la prochaine réunion de la commission consultative.

L’espace « visiteurs » contient le répertoire des artisans recensés et/ou agréé par métier : c’est là qu’on trouvera les artisans qui se recensent, et leurs coordonnées. Cet espace est naturellement appelé à s’étoffer. Il est également possible de rechercher des artisans par archipel. On trouve aussi dans cette partie du site une carte Google Map des fare artisanaux.