La 32e édition Heiva Rima’i commence demain

Le 32e Heiva Rima’i, organisé par le Comité des artisans Tahiti i te rima rau présidé par Nathalie Teariki, aura lieu du vendredi 25 juin au dimanche 18 juillet 2021 au Parc expo de Mama’o. Au delà de l’expo-vente, des ateliers seront proposés pour « transmettre un savoir aux visiteurs ».

Ce sont 86 artisans traditionnels qui feront le déplacement pour le 32e Heiva Rima’i afin de présenter l’artisanat des cinq archipels. Cette 32ème édition se tiendra sur le thème du cocotier : Tumu Ha’ari. Les artisans présenteront leur savoir-faire aux passionnés ou aux curieux : sculpture sur bois, sur pierre ou sur os, bijoux, tifaifai, tressage, vannerie, couture…

« Il y aura une nouveauté cette année : de ateliers seront organisés, qui permettront de s’essayer aux activités de l’artisanat et de découvrir les matières et spécificités de chaque création. Objectif : transmettre un savoir faire aux visiteurs », explique Maramia Wan, chargée de développement et d’animation.

Le salon sera ouvert de 9h à 17h tous les jours, le programme détaillé est disponible sur le site www.artisanat.pf.