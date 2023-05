Le président du gouvernement calédonien Louis Mapou félicite le Tavini

En marge de son déplacement à Paris, le président du gouvernement calédonien, membre du parti indépendantiste Palika, a félicité le parti bleu ciel pour cette victoire « qui oblige en termes de responsabilités ». Il souhaite poursuivre, avec le futur exécutif de Moetai Brotherson, « ce qui a été engagé avec Édouard Fritch, peut être de la même manière ou sous d’autres aspects ». Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

« Je félicite le Tavini pour ses résultats, qui obligent en termes de responsabilité » a déclaré Louis Mapou, lui-même premier indépendantiste à présider le gouvernement collégial calédonien. Il félicite aussi « les Polynésiens pour cette forte mobilisation qui démontre une réelle une réelle volonté de s’affirmer dans le cadre des enjeux électoraux et des perspectives sur la situation de la Polynésie française ». « Nous avons des affinités particulières » avec les indépendantistes polynésiens « qu’on connait bien compte tenu des relations de très longue date avec le mouvement indépendantiste porté par Oscar Temaru », a rappelé Louis Mapou. Frères de lutte, Jean-Marie Tjibaou et Oscar Temaru entretenaient des liens étroits dans les années 70 et 80. Plusieurs fois durant la campagne électorale des Territoriales, les partis indépendantistes kanak ont apporté leur soutien au Tavini.

Mais au-delà de cette filiation politique, Louis Mapou a aussi insisté sur les relations cordiales entre les exécutifs calédoniens et polynésiens : « nous avions déjà des échanges avec la Polynésie française, quelle que soit la présidence. J’en avais beaucoup avec Édouard Fritch », a-t-il souligné. « Nous avons une filiation particulière, nous sommes des gens de l’Océanie et nous travaillons ensemble, il y a énormément de Polynésiens en Nouvelle-Calédonie, comme il y a beaucoup de Calédoniens en Polynésie ». « Nous allons continuer à nous appuyer dessus pour travailler avec le gouvernement qui sera mis en place par le Tavini », a poursuivi Louis Mapou qui espère « prendre contact assez vite avec eux pour voir comment nous poursuivons ce qui a été engagé avec Édouard Fritch, peut être de la même manière ou sous d’autres aspects ».