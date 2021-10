Le procès en appel de Radio Tefana reporté au 14 mars prochain

Le procès en appel de Radio Tefana, qui avait été reporté à aujourd’hui alors qu’il aurait du se tenir le 25 novembre 2020, puis le 15 février dernier, a une nouvelle fois été repoussé, cette fois au 14 mars 2022.

Troisième report pour le procès en appel de Radio Tefana. Même causes, mêmes effets : en février dernier, c’était l’impossibilité pour Me Koubbi, l’avocat parisien d’Oscar Temaru, de pouvoir se rendre en Polynésie, qui avait justifié le renvoi du procès en appel de Radio Tefana au 4 octobre. Ce matin, c’est encore pour cette raison qu’un renvoi a été ordonné, cette fois au 14 mars 2022.

En septembre 2019, Oscar Temaru avait été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis et 5 millions d’amende pour le financement par la mairie de Faa’a de Radio Tefana de 2010 à 2017. La justice y voyait la promotion de l’agenda indépendantiste du maire de la commune. Vito Maamaatuaiahutapu, directeur et ancien président de l’association Te Reo O Tefana, était condamné à trois mois de prison avec sursis et 1 million d’amende, et Heinui Le Caill, actuel président de l’association, à un mois avec sursis et 500 000 Francs d’amende. Mais la radio elle-même avait également été condamnée, à une amende record de 100 millions : son paiement signerait clairement la mort de Radio Tefana.

Ce matin, Oscar Temaru demandait un report encore plus important, après l’élection présidentielle d’avril prochain, pour éviter des « interférences politiques ». Tout en proposant la date du 29 juin, date de la « fête de l’autonomie » qui célèbre l’annexion à la France. La cour d’appel a maintenu la date du 14 mars 2022.