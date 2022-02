Le prochain sommet pour la sauvegarde des océans pourrait se tenir en Polynésie

Edouard Fritch, à l’occasion du One Ocean Summit qui s’est tenu à Brest, a rencontré diverses personnalités avec lesquelles il a évoqué sur un plan politique, l’avenir du Forum du Pacifique, et sur un plan environnemental, l’interdiction l’utilisation des DCP par les flottes étrangères à proximité de la ZEE polynésienne. Il s’est également proposé d’accueillir la prochaine édition du One Island Summit en septembre prochain.

En marge du One Ocean Summit qui s’est clôt vendredi à Brest, le président Edouard Fritch a rencontré Henry Puna, Secrétaire général du Forum des îles du Pacifique avec qui il a abordé des questions régionales et longuement échangé sur l’exploration des fonds marins et leurs préoccupations partagée concernant la préservation des écosystèmes. Sur un plan plus politique, il a également été question de l’avenir institutionnel du Forum avec le départ des pays micronésiens, ainsi que le redémarrage post-covid des économies insulaires dont certaines ont été très affectées par la pandémie.

Le président Fritch a également échangé avec l’ambassadeur Peter Thomson, envoyé spécial pour les océans du Secrétaire général de l’ONU. Celui-ci l’a félicité pour la bonne gestion des ressources marines et pour le label MSC des pêches durables. Pour sa part, Edouard Fritch a sollicité l’aide de l’ONU afin de proscrire l’utilisation des dispositifs de concentration des poissons dérivants (DCP) par les flottes étrangères à proximité de la ZEE polynésienne. Ils ont également évoqué l’agenda des océans en 2022, avec notamment le One Island Summit qu’Edouard Fritch a proposé d’accueillir en Polynésie française en septembre prochain, ainsi que le Grand mur bleu du Pacifique, cette ceinture autour des ZEE qui permettrait de limiter les techniques de pêche à trop fort impact sur les ressources.