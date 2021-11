Le projet de porcherie de Taravao à nouveau devant la justice

Le projet de porcherie de la SCEA Polycultures à Taravao pourrait connaître un nouveau revers : la rapporteure publique du tribunal administratif a requis ce mardi matin l’annulation de l’arrêté de la Direction de l’environnement qui autorise cette exploitation. La décision sera rendue le 7 décembre prochain.

Après avoir suspendu en août dernier l’autorisation d’installation et d’exploitation du projet de porcherie porté depuis janvier 2018 par la SCEA Polycultures, le tribunal administratif examinait ce matin le fond de l’affaire : 30 plaignants, des riverains regroupés en association ou à titre individuel, et les communes de Taiarapu- Est et Ouest, demandent l’annulation de l’arrêté de la Diren. Cet élevage, prévu sur le plateau de Taravao, est dimensionné pour faire naître et élever 1844 porcs, soit presque 20% de la demande locale. Ce serait le 5e plus grand élevage de Polynésie. Une installation classée, qui avait reçu un avis défavorable dès janvier 2019 après l’enquête publique.

La rapporteure publique a conclu à l’annulation de l’arrêté, en retenant deux arguments. D’abord les insuffisances de l’étude d’impact concernant l’épandage de lisier, qui doit être utilisé comme engrais pour la culture de maïs destiné aux animaux : l’étude fournie par l’exploitant n’est pas suffisamment précise ni sur les quantités de lisier qui seront effectivement épandues, ni sur le calendrier d’épandage. Le contexte hydrologique, avec les risques de ruissellement vers les baies de Phaeton et Mitirapa, n’est pas suffisamment étudié. Dans ces conditions, l’étude d’impact peut être « de nature à nuire à l’information complète du public et de l’administration ». Ensuite, la rapporteure publique estime que l’arrêté lui-même n’identifie ni les parcelles concernées par l’épandage, ni leur superficie. Ainsi, l’arrêté ne définit pas de « prescriptions suffisantes pour garantir la protection de l’environnement ». Me Fidèle, avocat de plusieurs des plaignants, résume les arguments retenus par le tribunal :

Claude Bientz, l’un des plaignants, se pose des questions sur la rentabilité de l’exploitation. Et il met aussi en doute la capacité de l’exploitant en termes d’épandage sous le climat polynésien.

Du côté de l’exploitant, on défend l’aspect innovant de la porcherie, et les versions améliorées de l’étude d’impact produites qu’il estime très complètes. Il souligne aussi que les exploitations existantes sont vétustes et ne pourront donc pas être revendues, et l’intérêt général de produire ici de la viande de porc qui est importée à plus de 50%. L’annulation ne serait donc « pas de bonne administration ». Le tribunal administratif rendra sa décision le 7 décembre prochain. S’il suit les réquisitions, il faudra refaire l’étude d’impact.