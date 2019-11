Le Racing Besançon défie l’AS Vénus

L’AS Vénus accueille le Raçing Besançon samedi à 16h au stade Pater pour le 7ème tour de la Coupe de France. Ce voyage est plus qu’exotique pour le club de Franche-Comté actuellement sous la neige et les températures négatives. La traditionnelle conférence de presse d’avant match avait lieu ce mercredi matin au siège de la Fédération de football tahitienne. Les relations entre les deux clubs sont excellentes malgré un léger accroc mardi soir quand Besançon a voulu observer un entraînement de Vénus sans avoir qu’il était confidentiel. L’ensemble des acteurs se prépare à vivre un beau moment de fête et de partage samedi après-midi.

Besançon est le club recordman de saisons consécutives passées en deuxième division (42). La ville est actuellement sous la neige et évolue en National 3, soit le cinquième échelon national. Le club vit cette parenthèse exotique comme un privilège après des moments difficiles marqués par des relégations et un dépôt de bilan en 2012. Soudé, le groupe qui devait voyager au fenua a été élargi grâce à l’ensemble du club qui s’est mobilisé auprès des partenaires pour faire venir trois joueurs supplémentaires. Cet état d’esprit et cet amour entre les joueurs, le Racing Besançon en a fait son « fil rouge » jusqu’au match de samedi face à Vénus, « déesse de l’amour ». Et ce tirage au sort est tout sauf un hasard d’après Roland Girard, le président.

Besançon compte dans ses rangs un ancien joueur professionnel avec Grégory Thil. Ancien attaquant phare de Boulogne-sur-Mer qu’il guide jusqu’en Ligue 1 en 2009, le capitaine est ravi de participer à une telle aventure, après 17 ans de carrière professionnelle et bientôt 40 printemps.

Du côté de l’AS Vénus, le club a rapidement souhaité éteindre un début de polémique quant à la visite du club de Besançon à Mahina mardi soir. L’entraîneur Samuel Garcia avait prévu une mise en place et un entraînement confidentiel en vue du match de samedi. Alfred Taputuarai a tout de suite souhaité s’excuser d’avoir dû éconduire le club de Besançon à son arrivée. Vénus souhaitait jouer le match en soirée comme c’est le cas lors du championnat car la chaleur n’avantage personne d’après Samuel Garcia. Le message adressé par l’entraîneur à ses joueurs est on ne peut plus clair, il ne veut aucun « complexe d’infériorité ».

Les dynamiques sont sensiblement identiques pour les deux équipes. Vénus est invaincu et a remporté la Coupe Tahiti Nui en début de saison quand le Racing Besançon reste sur une série de dix matchs sans défaite. Malgré l’écart de niveau, le spectacle devrait être au rendez-vous entre deux équipes joueuses. Le vainqueur samedi sera qualifié pour le 8ème tour de la Coupe de France. Si Vénus l’emporte, ce sera au tour des joueurs de Mahina de prendre l’avion, et d’aller affronter le froid en métropole pour espérer poursuivre l’aventure.