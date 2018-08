Le Rautirare Surf Club fait son festival

Le Rautirare Festival se tiendra du 10 au 12 août sur la plage communale de Oututaihia à Mataiea. Organisé par le Rautirare Surf Club, ce festival, dont c’est la huitième édition, réunit plusieurs disciplines sportives aussi bien nautiques que terrestres. Si des compétitions auront lieu, c’est avant tout un moment festif avec comme objectif, l’insertion de la jeunesse par le sport.

Organisé par le Rautirare Surf Club, ce festival dont c’est la huitième édition, réunit plusieurs disciplines sportives aussi bien nautiques que terrestres. Teva Zaveroni, président de l’association sportive Rautirare Surf Club nous en dit plus.

Parrainé par Michel Bourez, ce festival a été créé dans le but de récolter des fonds pour pouvoir aider les jeunes de Mataiea à se déplacer sur les spots de surf, avec l’achat de véhicules. Mais victime de son succès, le club compte de plus en plus d’adhérents et le manque de véhicules se fait cruellement sentir, d’autant que le club a ouvert la porte à d’autres disciplines telles que le ju-jitsu et le beach soccer.

L’année prochaine, le club aura 20 ans et pour marquer le coup, Teva Zavroni à l’intention d’organiser une grosse compétition de surf sur Papara.

Rendez vous est donné les 10, 11 et 12 août à Mataiea pour assister à des compétitions et des démonstrations sportives, et aussi pour contribuer à l’achat d’un véhicule adéquat pour le transport des jeunes pousses du surf local.