Le rez-de-chaussée du centre Vaima va faire peau neuve

La disparition des cinémas Concorde et de Tahiti Nui Travel va changer la configuration des lieux. Le rez-de-chaussée du centre Vaima accueillera, côté mer, le futur Burger King, mais aussi d’autres établissements de restauration et, côté rue, un nouveau food court.

« Suite au Covid, certains gros locataires sont partis, dont les cinémas et l’agence Tahiti Nui Travel, dit Philippe Vasseur, le président du centre Vaima. Et donc nous avons de nombreux espaces au rez-de chaussée à réaménager. » Côté mer, on verra apparaître le futur Burger King et d’autres établissements. Côté rue, ce sera un food court haut de gamme.