Gala Miss Tahiti : baptême du feu réussi pour les 10 candidates

À moins d’un mois de l’élection, les 10 candidates à Miss Tahiti 2023 et le comité organisateur ont fait la démonstration que les rigoureux préparatifs portent déjà leurs fruits.

Un soir au Met Gala de New York, un événement caritatif auquel se bousculent les célébrités dans des tenues follement extravagantes : c’était le thème retenu pour cette soirée qui rassemblait 700 personnes sur le motu de l’InterContinental Tahiti. Mais ce sont d’abord les invités eux-mêmes qui se sont mis en scène, posant avec Herenui Tuheiava pour le « photocall » à l’entrée.

Miss Tahiti 2022, Herenui Tuheiava (à dr.à et sa 1ère dauphine Taiamani Teiho, avec Matahari Bousquet©CP/Radio1 Leiana Faugerat en famille©CP/Radio1 Spencer Destiny, candidate au concours de tenues extravagantes, a expliqué son look : « Je représente le fait maison : plumes de coq et rideaux ». ©CP/Radio1 ©CP/Radio1

Devant les quelques 700 dîneurs attablés, Hinarere Taputu et Tuarii Tracqui assuraient la présentation du spectacle; leur troisième collaboration. Tuarii, qui reconnait en riant jouer des rôles dramatiques au théâtre et « faire l’abruti à la télévision », est très admiratif de sa « binôme ».

La soirée a commencé par la séquence la plus redoutée des candidates aux concours de beauté : le passage en maillot de bain.

Place ensuite aux invités dont la tenue collait le mieux au thème. C’est Vatea, en ange de la fashion tout de satin blanc vêtu, qui a remporté ce titre, assorti d’un billet d’avion pour les Iles Sous-le Vent. Il devançait ainsi « Kim Kardashiante »en robe noire moulante et « King » en smoking à paillettes.

Le défilé suivant était la séquence « taravana », tenues décontractées, rehaussées par des accessoires inspirés de l’artisanat.

Les familles des candidates occupaient de nombreuses tables. Les plus nombreux étaient sans aucun doute les fans de la candidate n°8, Teipotemarama Cabral, et s’il y avait eu un concours de décibels, ils l’auraient gagné haut la main.

Et tandis que les candidates allaient enfiler leur tenue suivante, c’est Man’s Tahiti qui a assuré l’intermède musical avec sa troupe de danseurs.

Mareva Georges, à Tahiti pour le tournage d’un documentaire sur sa vie qui sera diffusé à la fin de l’année sur France Télévisions, est montée sur scène à la fin de la soirée pour féliciter Leiana Faugerat d’inclure des personnes non binaires dans le spectacle de Miss Tahiti, une « ouverture d’esprit » qu’elle n’a pas connu à son époque, dit-elle. Elle admire aussi la confiance en elles dont font preuve les candidates.

Comme tout spectateur rôdé à Miss Tahiti, on attendait ensuite la tenue de ville ; ce fut une tenue de vol, un clin d’œil à l’un des partenaires de l’élection, Air Tahiti : les candidates ont réinterprété l’uniforme d’hôtesse de l’air. Pas toujours réglementaire ni pratique, mais créatif !

Après un nouvel intermède – un groupe de danse contemporaine – les dix candidates sont revenues sur scène pour leur ultime passage, en tenues de soirée sur une palette de tons neutres rehaussés de paillettes.

Leiana Faugerat se disait satisfaite de cette soirée à la météo parfaite, et rassurée sur la préparation des candidates. Elles se retrouveront dès lundi pour un débrief, car la raison d’être de ce gala est de perfectionner tous les détails, sur scène comme en coulisses.

Même son de cloche chez Hinarere Taputu, qui sert également de coach aux jeunes femmes : « Elle sont assuré comme pas possible ! »

Rendez-vous à présent le vendredi 23 juin à la mairie de Papeete pour la grande soirée d’élection, avec deux présentatrices dont l’identité est encore secrète. C sera un voyage dans le triangle polynésien, avec des défilés inspirés des Samoa, des Marquises, de Rapa Nui et de Hawaii. Les danses hawaiiennes et maori seront mises à l’honneur durant les intermèdes musicaux.