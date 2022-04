Le RSMA engagé dans la dépollution de Tipaerui

La deuxième mission de nettoyage de la vallée de Tipaerui a eu lieu ce lundi. Dix-huit jeunes du RSMA étaient aux côtés des associations Project Rescue Ocean et Brigade Verte Tahiti, rejoints par un camion de la mairie de Papeete pour déloger de la rivière une deuxième série de quinze pneus de 200 kilos chacun. Taillés en pièces, ils les ont descendus sur cinq kilomètres à dos d’homme.

C’est la deuxième opération de nettoyage menée dans la vallée de Tipaerui cette année, au-dessus de la zone industrielle. L’association Project Rescue Ocean et la Brigade verte étaient ce lundi matin aux côtés du RSMA et de la mairie de Papeete, une trentaine de personnes en tout pour ramasser des déchets aussi variés qu’on peut l’imaginer : chaussures, sacs en plastique, bouteilles en verre et en plastique, barres métalliques, appareils électroménagers… et des pneus de 200 kilos chacun.

« Devenir les hommes et les femmes qu’ils cherchent à devenir au RSMA »

Pour les dégager de là où ils sont logés, depuis parfois de dizaines d’années, il a fallu des outils et surtout de l’huile de coude. L’intervention des 18 volontaires du RSMA est accueillie avec joie par les associations de protection de l’environnement. Deux sites sont concernés : le premier au début du chemin de randonnée est nettoyé par des bénévoles des associations, tandis qu’une équipe constituée de bénévoles et des volontaires du RSMA ont marché 5 kilomètres de plus pour atteindre les fameux pneus, une quinzaine cette fois-ci. Car lors de la première opération ils en avaient déjà dégagé une quinzaine. Et pour ces jeunes gens c’est une façon de « valoriser leur territoire », explique le lieutenant-colonel Fabrice Avenel. « Ils sont fiers de leur culture et le régiment veille à ce qu’ils le soient ». Et au-delà de l’action pour protéger la nature, il y a un objectif pédagogique, explique le chef de corps. « En rendant service, ils voient dans le regard de ceux qu’ils aident, un peu d’admiration et des remerciements. Cela les aide à se reconstruire et à devenir les hommes et les femmes libres et debout qu’ils cherchent à devenir en venant au RSMA ».

Des partenaires plus volontaires pour la protection de l’environnement en 2022

Sur les trois derniers mois, l’association Project Rescue Ocean en est à 7 tonnes de déchets extraits du milieu naturel, rapporte Adeline Yvon. Son slogan : « moins de blabla, plus d’action, nous sommes tous concernés ». Des entreprises « les contactent maintenant directement » pour s’associer à leur démarche. Ce lundi c’est la Charcuterie du Pacifique et la pâtisserie La Marquisienne qui leur ont offert un encas bien mérité. À Tipaerui, c’est l’association Tipaerui Valley qui accompagne les militants et militaires. Ils participent notamment avec la préparation de cochon pour le repas de midi.